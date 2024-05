Roma - nessuna lesione per Dybala

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Daniele De Rossi ed i fantallenatori possono tirare un sospiro di sollievo. Durante il match contro la Juventus di ieri sera, al termine del primo tempoè stato sostituito per un problema all’adduttore. Gli esami clinici hanno escluso la presenza di unaall’adduttore. La Joya ha rimediato solamente un affaticamento muscolare che verrà gestito dallo staff medico dellacon le terapie del caso.proverà quindi il recupero lampo per essere tra i convocati per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Anche per il Fantacalcio è ovviamente una grande notizia. L’argentino potrebbe già essere a disposizione per il prossimo match di campionato in programma domenica sera contro l’Atalanta. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo ...

