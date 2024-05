Roma - nessuna lesione per Dybala

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'argentino si è fermato durante-Juventus Daniele De Rossi ed i fantallenatori possono tirare un sospiro di sollievo. Durante il match contro la Juventus di ieri sera, al termine del primo tempoè stato sostituito per un problema all'adduttore. Gli esami clinici hanno escluso la presenza di unaall'adduttore. La Joya ha rimediato

Debutta stasera in Premier l'arbitro con indosso telecamera - Debutta stasera in Premier l'arbitro con indosso telecamera - (ANSA) - ROMA, 06 MAG - L'arbitro Jarred Gillett indosserà una telecamera durante la partita di campionato tra Crystal Palace e Manchester United, in programma stasera a Londra. Lo ha confermato la ...

Juventus: lieve lesione per Danilo, a rischio la finale di Coppa Italia - Juventus: lieve lesione per Danilo, a rischio la finale di Coppa Italia - Brutte notizie per Allegri, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia: il capitano della Juventus Danilo è costretto a fermarsi dopo gli acciacchi accusati nella Capitale durante la partita contro ...

