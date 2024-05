(Di lunedì 6 maggio 2024) Romeluin estate torner aldalla, in attesa di conoscere il suo futuro: intanto i Bluesno ilQuale futuro per la? Secondoriportato da Fabriziono, ilha deciso che in estate il calciatore sarà nuovamente sul mercato, con unto a 38 milioni

Il Milan, atteso dal doppio confronto in Europa League contro la Roma, può contare su qualche calciatore che ha già vinto e sa come si fa

La Roma è già alla ricerca dell’erede di Romelu Lukaku che, a meno di clamorose sorprese, rientrerà al Chelsea alla fine del prestito. A breve la Roma , dopo il successo nel recupero contro l’Udinese, tornerà in campo per affrontare il Napoli, match ...

Fabrizio Romano : “Conte non si è offerto al Chelsea , ma il Napoli resta un’opportunità” Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano , su YouTube, ha … L'articolo Romano : “Conte non si è offerto al Chelsea , ma il Napoli resta ...

Roma Lukaku, il Chelsea FISSA IL PREZZO del belga: ecco quanto chiedono - roma Lukaku, il chelsea FISSA IL PREZZO del belga: ecco quanto chiedono - Romelu Lukaku in estate torner al chelsea dalla roma, in attesa di conoscere il suo futuro: intanto i Blues fissano il prezzo Quale futuro per la roma e Lukaku Secondo quanto riportato da Fabrizio Ro ...

Roma, nuovo nome per il post Lukaku | Ma piace anche al Napoli di ADL - roma, nuovo nome per il post Lukaku | Ma piace anche al Napoli di ADL - Le ultime giornate di campionato e l'andata di semifinale di Europa League stanno evidenziando le difficoltà della roma in attacco, in cui solo Lukaku sembra essere una certezza. Il futuro del belga è ...

Addio Lukaku e accordo sulla clausola: resta in Serie A - Addio Lukaku e accordo sulla clausola: resta in Serie A - Big Rom entra nell’accordo Osimhen-chelsea Che lo si ami o lo si odi, che ne si apprezzino o meno le caratteristiche tecniche, è innegabile come il peso specifico di Big Rom abbia un’influenza reale ...