Roma - Romelu Lukaku verso il ritorno al Chelsea | è già caccia al sostituto

(Di domenica 28 aprile 2024) Laè già alla ricerca dell’erede diche, a meno di clamorose sorprese, rientrerà alalla fine del prestito. A breve la, dopo il successo nel recupero contro l’Udinese, tornerà in campo per affrontare il Napoli, match in programma alle 18 e molto importante per entrambe le società aQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In attesa della sfida con il Milan in Europa League, la Roma ha pareggiato sul campo del Lecce , con un Romelu Lukaku in difficoltà La 30esima giornata non sorride alla Roma . La squadra di Daniele De Rossi infatti ha pareggiato 0-0 contro il Lecce al Via del Mare, frena ndo la rincorsa Champions. I ... Continua a leggere>>

L’erede di Lukaku è low cost: colpo a zero roma - Calciomercato roma, l’erede di Lukaku è un colpo low cost ... Insomma, una punta vera, molto simile al compagno di nazionale romelu Lukaku. Batshuayi (Lapresse) – Asromalive.it Batshuayi ha giocato in ...

Continua a leggere>>

GAZZETTA - roma, ancora da definire il futuro di Lukaku - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro degli attaccanti della roma: "Nella roma, in questo momento, è tutto in alto mare. Senza un d.s. e col budget ancora da definire (varierà in base a ...

Continua a leggere>>

roma, quale futuro per Lukaku riscatto difficile, spunta un’altra opzione - Con il finale di stagione che si avvicina, diverse squadre cominciano già a pensare al prossimo mercato estivo. Chi è invece ancora ben concentrata sul campo ...

Continua a leggere>>