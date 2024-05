Rihanna con i capelli rosa | per la primavera sceglie l’effetto bubble-gum

Parrucchiera si presenta a un colloquio in un salone con i capelli rosa ma il possibile datore di lavoro la tratta male. Lei : “Mi sono sentita discriminata” Sarah Innes è una 33enne di Edimburgo in Scozia che lavora come Parrucchiera. Un tratto caratteristico che la identifica sono i suoi brillanti capelli rosa che però non sono apprezzati proprio da tutti. Infatti durante un colloquio per un posto in ...

Shakira cambia look : è una sirena con i capelli rosa nelle foto con Lucien Laviscount Shakira avrebbe ritrovato l'amore sul set del video di Panteria, nel quale ha voluto al suo fianco Lucien Laviscount, alias Alfie di Emily in Paris. Per l'occasione la cantate ha cambiato look in modo drastico, trasformandosi in una sirena total ...