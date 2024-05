Richiamo allo spirito di servizio | Lavoriamo per il bene comune e non per interessi personali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’immagine più bella sono i bambini di Castellina in Chianti che devono fare la prima comunione. Accompagnano il sindaco Marcello Bonechi a donare l’olio offerto per la lampada votiva a Santa Caterina. Titubanti ma felici, consapevoli di un evento che ricorderanno da adulti. "Olio prodotto d’eccellenza della nostra terra – sottolinea Bonechi –, testimone di una grande cultura agricola. Farà brillare di notte e di giorno la lampada della Santa", dice richiamando poi "l’impegno a lavorare ogni giorno con dedizione ediper ile non per". Unche, nella cerimonia al Santuario di Santa Caterina, viene fatto da più voci. Anche quella del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto che ha avuto l’onore di portare, primo ...