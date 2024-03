Carne di cavallo ritirata per Listeria dai supermercati: il richiamo del Ministero e i rischi per l'uomo - Carne di cavallo ritirata dagli scaffali dei supermercati per presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto ...notizie.virgilio

Carne di cavallo ritirata dai negozi per presenza di Listeria: l’avviso di richiamo del Ministero - Un lotto di Carne di cavallo preconfezionata è stato ritirato dai banchi frigo di negozi e supermercati per rischio microbiologico per i consumatori a causa di una possibile presenza di Listeria ...fanpage

Käse Festival: il festival del formaggio alla scoperta di 5 giovani casari - Siamo stati alla quindicesima edizione del Käse Festival, il festival del formaggio di Campo Tures, in Valle Aurina, su e giù per masi e micro caseifici dove abbiamo scoperto passioni, nuove idee e sc ...cucchiaio