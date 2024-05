Renato Zero aggiunge nuove date live in autunno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non si è ancora stancato dopo la leg primaverile tra Firenze e Roma, che ha visto collezionare tantissimi sold out.ha deciso di tornare anche dopo gli appuntamentiprevisti per l’estate. L’artista ha già annunciato una nuova lista didal vivo anche per l’. Solo a dicembreha regalato al suo pubblico un nuovo capitolo della sua carriera con Autoritratto. Il ritorno aiè stato talmente atteso che ha totalizzato quasi un tutto esaurito per tutte letra Firenze e Roma. L’artista rivoluzionario è adesso pronto a tornare sul palcoscenico per dare vita a nuovi show e raccontare la sua ultra cinquantennale carriera attraverso la musica. I nuovidi...

Loredana Bertè e Renato Zero : i due amatissimi cantanti Hanno litigato ormai molti anni fa dopo una lunga amicizia. Ecco cosa è successo tra di loro! Loredana Bertè e Renato Zero sono due cantanti amatissimi della scena musicale italiana. I due, ...

Per Renato Zero tre nuovi sold out e l’annuncio del raddoppio della data di Perugia del suo tour live Autoritratto – I concerti evento: ecco le info e i biglietti Continua inarrestabile la corsa di Renato Zero e di Autoritratto – I concerti evento. ...

Renato Zero : «Il potere equivale alla solitudine. La mia “Viva la Rai” è ancora attuale» . Renato Zero intervistato da Repubblica. Ne pubblichiamo alcuni estratti. Da Fabio Fazio ha raccontato del bullismo: affrontava chi la insultava. È pericoloso ...

Renato Zero: “rispetto Dio, sono educato alla curiosità”/ “Se c’è la buona fede il peccato cambia strada” - renato zero: “rispetto Dio, sono educato alla curiosità”/ “Se c’è la buona fede il peccato cambia strada” - Fede e rispetto in Dio per renato zero: “educato alla curiosità, peccato di chi lo ritiene possibile”. La felicità e il potere, ecco cosa racconta ...

Renato Zero: "Un artista depresso è un cattivo esempio. Sarò sempre single: voglio la felicità degli altri" - renato zero: "Un artista depresso è un cattivo esempio. Sarò sempre single: voglio la felicità degli altri" - “Chi ha messo in circolo la felicità sapeva che non era una vittoria alla lotteria. Sono momenti, giorni, anni, strette di mano, addii, ripensamenti. Un frullatore meraviglioso”. renato zero si raccon ...

Renato Zero in giro per l'Italia con Autoritratto: «Sarò sempre single. Voglio la felicità degli altri» - renato zero in giro per l'Italia con Autoritratto: «Sarò sempre single. Voglio la felicità degli altri» - Un nuovo disco, Autoritratto, e un tour che lo porterà in giro l’estate. renato zero a La Repubblica si dice felice di tutto quello che ancora oggi gli sta succedendo ...