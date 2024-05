Renato Zero | Il potere equivale alla solitudine La mia Viva la Rai è ancora attuale

(Di domenica 5 maggio 2024) .intervistato da Repubblica. Ne pubblichiamo alcuni estratti. Da Fabio Fazio ha raccontato del bullismo: affrontava chi la insultava. È pericoloso il confronto?: «si rischia. Ma il rischio chiama all’appello le istituzioni. Il manganello non deve essere usato impropriamente, per sedare una certa irruenza servono esempi, qualcuno che indichi la via: un politico, un amministratore comunale, un docente. Vedo grande superficialità, non c’è interesse verso le minoranze e la gente indifesa. Invece i ricchi trovano sempre il modo di non correre rischi». Che rapporto ha con il? «Il. Va dato in quantità ragionevole. La cultura è, ...

Renato Zero dopo il sold out in meno di 24 ore annuncia il raddoppio a Messina del suo tour live Autoritratto – I concerti evento: ecco le info e i biglietti Magnifico calore quello che il pubblico siciliano sta tributando a Renato Zero , grandissima risposta all’annuncio del suo acclamato ... Continua a leggere>>

Loredana Bertè e Renato Zero : i due amatissimi cantanti Hanno litigato ormai molti anni fa dopo una lunga amicizia. Ecco cosa è successo tra di loro! Loredana Bertè e Renato Zero sono due cantanti amatissimi della scena musicale italiana. I due, però, Hanno avuto uno scontro molto duro ormai ... Continua a leggere>>

Per Renato Zero tre nuovi sold out e l’annuncio del raddoppio della data di Perugia del suo tour live Autoritratto – I concerti evento: ecco le info e i biglietti Continua inarrestabile la corsa di Renato Zero e di Autoritratto – I concerti evento. La sua avvincente avventura live , prodotta da ... Continua a leggere>>

Nuovo tour per renato zero: il concerto-evento approda anche all'Inalpi Arena di Torino - renato zero non si ferma. Dopo il grande successo di marzo con 14 sold out a Firenze e Roma, e in attesa dei concerti estivi, l’artista romano è pronto a conquistare l'Italia con un tour autunnale nei ... Continua a leggere>>

Uova dipinte per le celebrità - Paola Matteuzzi ha ricevuto il sesto premio al concorso nazionale Ovo Pinto a Civitella del Lago, per un uovo decorato con il volto di Mina. Il suo talento è stato riconosciuto anche da Papa Francesco ... Continua a leggere>>

renato zero, i concerti evento, sold out la data di Messina del 7 novembre - Continua inarrestabile la corsa di “AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO”. L’avvincente avventura live di renato zero, prodotta da Tattica, aggiunge nuovi ... Continua a leggere>>