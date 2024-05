Re Carlo risale nei sondaggi Ma in piazza esplode la protesta | via i resti fossili

(Di lunedì 6 maggio 2024) Uno Ipsos per il Mail on Sunday, citato dal Guardian, ha rilevato che il 56% ritiene chestia facendo un buon lavoro come re, rispetto al 49% dell'anno scorso. È emerso inoltre che il 28% delle persone sia a favore del fatto che la Gran Bretagna diventi una repubblica, rispetto al 22% quattro mesi prima della morte della regina Elisabetta nel 2023. Ieri, alla vigilia della celebrazione del primo anno del re sul trono, circa 100 persone hanno partecipato alla manifestazione di domenica a Trafalgar Square, nel centro di Londra, organizzata dal gruppo elettorale Republic, insieme ad eventi paralleli a Edimburgo e Cardiff. I manifestanti hanno gridato «Abdica, abdica» davanti a due grandi striscioni gialli con la scritta «Abolire la monarchia» e «Cambiare il Paese per sempre». Graham Smith, leader di Republic, ha detto che il gruppo ...

