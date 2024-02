Ascolti tv ieri | C' è Posta Per Te risale e fa record | Carlo Conti tiene testa

Ascolti tv sabato 24 febbraio: chi ha vinto tra C'è posta per te e Tale e Quale Sanremo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Glitv disabato 24 febbraio 2024 hanno registrato per C'èper Te su Canale 5 (QUI le storie) 4.659.000 telespettatori, share del 31% (+700k rispetto alla scorsa settimana). Su Rai1 Tale e Quale Sanremo, che ha visto Alessandro Greco vincitore nei panni di Toto Cutugno, 3.159.000, 18.9%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Cattivissimo Me 2 822.000, 4.4% Rai2 FBI 919.000, 4.7%, FBI International 777.000, 4.2% Rai 3 Il Provinciale Il Racconto dei Rac493.000, 2.7% Rete 4 film Io Sto con gli Ippopotami 745.000, 4.2% La7 In Altre Parole 1.043.000, 5.6% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 333.000, 1.7% NOVE Accordi & Disaccordi 349.000, 1.9%.tvaccess prime time e ...

Ascolti tv sabato 24 febbraio: Tale e Quale Sanremo, C’è posta per te, Cattivissimo me 2: Ascolti tv 24 febbraio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...tpi

Ascolti tv sabato 24 febbraio: chi ha vinto tra C’è posta per te e Tale e Quale Sanremo: Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra Tale e Quale Sanremo, programma di Carlo Conti in onda su Rai 1 e C’è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel ...fanpage

Scontri Pisa, la Lega difende la polizia: le reazioni: Dai partiti di governo, in particolar modo la Lega, si è rivolta una voce univoca in difesa delle forze di polizia dopo gli scontri con i cortei non ...gonews