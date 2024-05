Re Carlo e il primo anno da monarca | dall' incoronazione all' annuncio choc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ha atteso da erede per 70 anni prima di salire sul trono. Alla morte della madre, la regina Elisabetta II, è stato incoronato, esattamente unfa, ma dopo qualche mese, ha saputo di avere un cancro. E ha dovuto rallentare, anzi fermare i suoi impegni pubblici e mantenere dietro le quinte solo alcuni di quelli ufficiali (per esempio le udienze settimanali con ilministro). È stato questo ilsul trono di reIII che oggi festeggia l'anniversario dell', sua e della regina Camilla, avvenuta il 6 maggio 2023 all'Abbazia di Westminster. Non è previsto alcun evento sontuoso. E neppure si sa dove il re e la regina festegger. A mezzogiorno in punto però la Royal Horse Artillery ha sparato 41 colpi di cne da Green ...