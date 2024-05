Carlo III - un anno dall' incoronazione | cosa è successo nell' annus horribilis del re

(Di lunedì 6 maggio 2024) Londra, 6 maggio 2024 – Se Elisabetta II per il suo '' – caratterizzato dal divorzio di due dei suoi figli,a scarsa popolarità della Corona e'incendio al suo amato castello di Windsor – ha dovuto attendere quarant'anni sul trono, suo figlioIII è stato di gran lunga meno fortunato. Il sovrano britannico – che oggi festeggia una sua formaleall'abbazia di Westminster – ha passato gli ultimi dodici mesi tra problemi famigliari, politici e di salute. Le accuse di 'Endgame' Non ancora ripresosie pesanti accuse della biografia 'Spare' di suo figlio Harry, nel novembre 2023ha dovuto fare i conti con un altro libro, 'Endgame' del royal expert Omid Scobie, ...

