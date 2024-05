Re Carlo come un leone in gabbia ma Camilla promette di tenerlo a freno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un anno fa reveniva incoronato all'interno dell'abbazia di Westminster a Londra e il popolo inglese, pronto ad acclamarlo, sperava nella possibilità di una fusione di intenti. Da una parte c'era il desiderio del mantenimento e del rispetto della tradizione, dall'altra quello di una svolta della monarchia in chiave moderna. Oggi, però, quel sogno sembra già infranto. Con l'arrivo del tumore e la difficoltà di non poter contare sulle piene forze del figlio William, impegnato a sostenere la principessa Kate (colpita ugualmente da un cancro), il sovrano ha dovuto fare dei passi indietro e mettere la salute al primo posto. "Èunin", ha confessato un amico al Sunday Times. Per fortuna c'è la reginaa ricordargli di non fare il passo più lungo della gamba. ...