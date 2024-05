William rivela come sta oggi Kate Middleton e suo padre Re Carlo | ecco tutta la verità

Principe william, la risposta alla donna che le chiede come sta kate Middleton: il video - Il principe william a Newcastle tranquillizza i fan che gli chiedono di kate. «Tutto sta procedendo bene». Il video di Amica.it ...

Continua a leggere>>

Princess Charlotte celebrates ninth birthday - Princess Charlotte celebrates her ninth birthday on Thursday. The Prince and Princess of Wales are expected to release a new image of their daughter on social media to mark the occasion, just like ...

Continua a leggere>>

Charlotte d’Inghilterra compie 9 anni. E comanda tutti a bacchetta, perfino l’erede al trono George - L'unica figlia femmina di william e kate adora la danza, soprattutto il balletto e il tip-tap. A casa è quella che comanda, bacchettando tutti, compreso il fratello maggiore George erede al trono. Cos ...

Continua a leggere>>