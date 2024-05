Qual è l' obiettivo Netanyahu - la verità di Orsini | quando si fermerà

(Di lunedì 6 maggio 2024) Giallo sull'accordo tra Israele e Hamas: se ne parla durante la puntata di Prima di domani. Bianca Berlinguer incalza il professorche svelaè il vero progetto diper il popolo palestinese. E ci va giù pesante. Il docente di Sociologia del terrorismo punta il dito contro i veri obiettivi del premier israeliano. "Il verodinon è sconfiggere Hamas ma distruggere il popolo palestinese affinché, terminata la guerra, si concentri sulla costruzione di case e moschee e non di uno stato indipendente" Alessandrointerviene a #PrimadiDomani pic.twitter.com/o6WZvbMuQV — Prima di domani (@Prima di domani) May 6, 2024 "Sono molto pessimista sulla possibilità di un accordo - dichiara- perché ...

“Siamo pronti a qualsiasi scenario. Il Paese di Israele è forte, L’IDF è forte. Insieme resteremo in piedi, e con l’aiuto di Dio, insieme vinceremo tutti i nostri nemici”. Così in un discorso alla nazione il primo ministro israeliano, Benjamin ...

Hamas accetta la tregua ma Israele non si ferma - Hamas accetta la tregua ma Israele non si ferma - Il gruppo palestinese ha accettato le condizioni proposte da Egitto e Qatar. Tel Aviv, tuttavia, approva l'operazione a Rafah ...

Israele-Hamas, media: "Gabinetto guerra vara azione Rafah, al via in pochi giorni". LIVE - Israele-Hamas, media: "Gabinetto guerra vara azione Rafah, al via in pochi giorni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele-Hamas, media: 'Gabinetto guerra vara azione Rafah, al via in pochi giorni'. LIVE ...

Tagadà, Padellaro demolisce tutti su Gaza: "Netanyahu e Hamas non vogliono l'accordo" - Tagadà, Padellaro demolisce tutti su Gaza: "netanyahu e Hamas non vogliono l'accordo" - Gli sforzi per un’intesa su Gaza vanno avanti e vengono analizzati nel corso della puntata del 6 maggio di Tagadà, il talk show ...