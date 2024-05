Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'esercito russo, su ordine del presidente Vladimir, ha iniziato i preparativi per un’esercitazione sul possibile uso ditzttiche. L’esercitazione, precisa il ministero, “è finalizzata a mantenere la prontezza dei militari e degli equipaggiamenti per l’uso in combattimento dial fine di garantire l’integrità territoriale e la sovranità della Federazione Russa in risposta alle dichiarazioni provocatorie e alledi funzionari”. “Su istruzioni del comandante supremo delle Forze armate della Federazione Russa, al fine di aumentare la prontezza delle forzenon strategiche a svolgeremissioni di combattimento, lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per l’esercitazione ...