Putin ordina esercitazioni per l’uso di armi nucleari non strategiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mosca, 6 maggio 2024 – Il presidente russo Vladimirha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviaresuldinon. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. “Su istruzioni del Comandante in Capo Supremo delle Forze Armate della Federazione Russa – si legge un comunicato – al fine di aumentare la prontezza delle forzenona svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore Generale ha iniziato i preparativi per lo svolgimento dinel prossimo futuro, con formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale e con il coinvolgimento dell’aviazione e delle forze navali”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

Il presidente russo, Vladimir Putin , ha incaricato lo stato maggiore generale di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il ministero russo della Difesa, citato da Ria Novosti. “Al fine di aumentare la ...

Vladimir Putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe posizionate vicino all’Ucraina - Vladimir putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe posizionate vicino all’Ucraina - Un chiaro ammonimento all'Europa e agli americani. Vladimir putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe posizionate vicino all'Ucraina. Lo ...

Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche: coinvolgeranno le truppe vicine all'Ucraina - putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche: coinvolgeranno le truppe vicine all'Ucraina - Il presidente russo Vladimir putin ha dato ordine allo stato maggiore generale della Federazione russa di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche che coinvolgeranno le ...

Putin ordina esercitazioni nucleari al confine ucraino: «Una risposta a Macron» - putin ordina esercitazioni nucleari al confine ucraino: «Una risposta a Macron» - «Con le dichiarazioni del presidente francese e di rappresentanti britannici sull’invio di truppe occidentali escalation senza precedenti, servono misure speciali» ...