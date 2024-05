Putin e le armi nucleari della Russia - quante sono e chi le controlla

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha incaricato lo Stato Maggiore Generale di avviare esercitazioni sull'uso dinon strategiche. Le esercitazioni saranno dedicate "ai preparativi e al dispiegamento" ditattiche e hanno come obiettivo quello di "garantire l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo", in risposta a "dichiarazioni provocatorie L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale ...