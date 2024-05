Psg-Borussia Dortmund - Luis Enrique | Per vincere serviranno calma e concentrazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League tra Psg eha presentato la gara: “Ho in mente la partita che proveremo a fare, ma dipenderà anche dagli avversari e dal loro atteggiamento, che potrà variare anche in base al risultato. Il nostro obiettivo è uno solo:, ma non di due gol, semplicementela partita. Dobbiamo essere concentrati al 100% e soprattutto mantenere la, anche se dovessimo subire un gol. Dobbiamo mettere in conto le cose possano andare male ed essere pronti a cambiarle. Se qualcosa non va come sperato la colpa è tua: non devi lamentarti, ad esempio dell’arbitro, ma continuare a lottare“. Il tecnico spagnolo ha poi parlato dei singoli: “Gonçalo Ramos ...