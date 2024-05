Psg-Borussia Dortmund - dove vedere la semifinale di Champions League in Tv

(Di lunedì 6 maggio 2024) In Germania a questo punto cominciano a credere nel déjà-vu della finale didi Londra del 2013, Bayern Monaco-. In attesa dell’esito del ritorno tra i bavaresi e il Real Madrid, a crederci di diritto è il BvB, approdato a queste semifinali come vaso di coccio tra vasi di ferro e riuscito a portare a casa un per nulla banale 1-0 all’andata contro il Psg. Nello stesso stadio, a distanza di 11 anni, i gialloneri potrebbero andare a caccia della rivincita contro i cugini tedeschi, ma nella strada per Wembley c’è ancora un grande ostacolo da superare: evitare la rimonta al Parco dei principi del Paris Saint Germain., Psg-: la partita Dalle parti di Parigi la pressione si fa sentire sempre di più sotto il peso delle decine di miliardi ...

Il Borussia Dortmund a Wembley Terzic tira fuori la finale con la Juventus - Il Borussia dortmund a Wembley Terzic tira fuori la finale con la Juventus - Il tecnico dei tedeschi alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Psg: "I paragoni non fateli con il 2013..." ...

Champions League PSG-Star Mbappé - im BVB-Zentrum verloren - champions League PSG-Star Mbappé - im BVB-Zentrum verloren - Wenn Paris St. Germain im Halbfinale der champions League gegen Borussia dortmund noch die Wende schaffen will, braucht es Kylian Mbappé in Topform. Der scheiterte im Hinspiel als Mittelstürmer.

Italiani in campo e al VAR per la semifinale di ritorno della Champions League tra PSG e Borussia Dortmund - Italiani in campo e al VAR per la semifinale di ritorno della champions League tra PSG e Borussia dortmund - Nei giorni scorsi un'altra squadra arbitrale italiana è stata designata in UEFA Europe Conference League, per la gara Aston Villa FC (ENG) - Olympiakos FC (GRE), con l'arbitro Guida, gli assistenti ...