Prove Invalsi - la prof suggerisce agli studenti con voti bassi di non venire in classe | Se state a casa vi premi - se venite vi metto il voto in pagella

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un'insegnante di una scuola primaria in Lombardia è al centro di una bufera mediatica a seguito di un episodio discutibile. Secondo quanto riportato da Skuola.net, la docente avrebbe incoraggiato glicon rendimento scolastico più basso a non presentarsi il giorno delle, al fine di migliorare i risultati complessivi della. L'articolo .

San Pietro in Casale (Bologna), 12 aprile 2024 - Minuti di tensione e apprensione quelli verificatisi nell’ultima ora alla scuola media Bagnoli di via Massumatico a San Pietro. L’edificio è stato evacuato a seguito di strani sintomi che hanno ...

La battaglia per i diritti Lgbt si è sempre fermata ai confini dell’islam, lo sappiamo. Ma dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas abbiamo visto sorgere un trend tanto preoccupante quanto idiota: il sostegno di falangi arcobaleno ai ...

Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno di Associazione Mercurio - Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno di Associazione Mercurio - Domenica 12 maggio 2024 alle 20 si terrà il secondo appuntamento della tredicesima edizione delle prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Riccardo Chailly con la partec ...

A Pistoia una mostra con le invenzioni di tremila studenti - A Pistoia una mostra con le invenzioni di tremila studenti - Un percorso sorprendente ed emozionante alla scoperta delle invenzioni frutto della fantasia e della creatività degli studenti pistoiesi: è quello che ...