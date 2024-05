Prove di sottomissione | gli studenti gender fluid si inchinano ad Allah

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 3 maggio 2024) La battaglia per i diritti Lgbt si è sempre fermata ai confini dell’islam, lo sappiamo. Ma dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas abbiamo visto sorgere un trend tanto preoccupante quanto idiota: il sostegno di falangi arcobaleno ai terroristi palestinesi. Chi non ha mai incrociato in rete un cartello con scritto “Queers for Palestine”? Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole (in Occidente) ma la contraddittorietà di certe posizioni è visibile ad occhio nudo. Nelle scorse ore è diventato virale un video che riassume alla perfezione la stupidità di certi integralismi. All’Università della California, occupata da manifestanti pro-Palestina, gli-poliziotti della religione woke – ossia atei,e menate varie – si sono uniti alla preghiera dei compagni di religione islamica. C’è un termine che ...