Prove invalsi 2024 - al via oggi | ecco le date e a cosa servono

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lesono un appuntamento che coinvolge migliaia di studenti, con l’obiettivo di valutare il livello dell’istruzione dei ragazzi. Sono partite stamattina, lunedì 6 maggio, ledestinate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado per l’anno– Ansa – Notizie.comPer quanto riguarda la scuola primaria, gli alunni della II classe affronteranno la prova cartacea di Italiano, martedì 7 maggio, seguita dalla prova di Matematica il giovedì 9 maggio. Per gli alunni della V classe è prevista invece la prova cartacea d’Inglese già svolta ieri, lunedì 6 maggio, con le successivedi Italiano e Matematica nelle stesse ...

Un'insegnante di una scuola primaria in Lombardia è al centro di una bufera mediatica a seguito di un episodio discutibile. Secondo quanto riportato da Skuola.net, la docente avrebbe incoraggiato gli studenti con rendimento scolastico più basso a ...

