Promozione | tutti i verdetti Castel del Piano-Pontevecchio - è finale playoff

(Di lunedì 6 maggio 2024) La salvezza dell’Orvietana senza passare per i playout regala i primiin. Ladel girone A vedrà infatti di frontedel. Vittoria di misura per la formazione ponteggiana che batte 1-0 la Nuova Alba con rete siglata da D’Ambrosi. Domenica prossima adeldue risultati su tre per i rossoblù per approdare allo spareggio del 19 maggio per l’ultimain Eccellenza. Nel girone B dilavedrà sfidarsi Campitello e Cannara. Blitz dei cannaresi che espugnano San Venanzo con un 2-0 firmato Facundo Ferrario e Della Vedova. I playout regalano la salvezza a Ventinella, ...

Sarà un’ ultima giornata di fuoco quella del girone C di Promozione in programma oggi con fischio d’inizio alle 15,30. Se in vetta tutti i giochi sono fatti, la vera bagarre è quella per non retrocedere. Sono due le formazioni bolognesi che si ...

Serie D, ecco tutti i verdetti del girone H - Serie D, ecco tutti i verdetti del girone H - Il Fasano ha conquistato la salvezza diretta, tre le squadre che invece finiscono in Eccellenza. Dalla prossima settimana partono i playoff e i playout ...

Seconda categoria - Girone "B»: risultati e verdetti finali. Doppio derby: play-off Academy Tau-Montecarlo. Per i play-out sfida Pontecosi Lagosì-Fornaci - Seconda categoria - Girone "B»: risultati e verdetti finali. Doppio derby: play-off Academy Tau-Montecarlo. Per i play-out sfida Pontecosi Lagosì-Fornaci - Terminato il campionato di Seconda categoria con promozione dei Diavoli Neri Gorfigliano. Play-off e play-out in vista, con partite decisive per la permanenza. Prossima sfida determinante.

Cubino vola in paradiso. Cerbaia chiude in bellezza - Cubino vola in paradiso. Cerbaia chiude in bellezza - Nel girone C il Cerbaia aveva gia vinto il campionato e chiude in bellezza battendo 2-1 il Gambassi con reti di Enache e Maio, per il Gambassi aveva pareggiato Fontanelli al 40’. Lo Jolo conferma il s ...