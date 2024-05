Preleva 500 euro al bancomat in centro città - rapinatore lo minaccia e scappa con i soldi

Acque, 121 milioni di euro di investimenti nel 2023: approvato il bilancio foto - Acque, 121 milioni di euro di investimenti nel 2023: approvato il bilancio foto - che non a caso hanno consentito l’accesso al finanziamento della Banca europea per gli investimenti per il periodo 2022-2025 e ai fondi Pnrr per oltre 15 milioni di euro. Da segnalare – sebbene ...

Torremaggiore, esplosione a bancomat della filiale di Monte Paschi di Siena: danni ingenti alla struttura - Torremaggiore, esplosione a bancomat della filiale di Monte Paschi di Siena: danni ingenti alla struttura - Sul caso indagano i carabinieri, che sanno visionando le immagini di videosorveglianza all’interno e all’esterno della banca ...

Erba, rapina allo sportello bancomat e scappa. Caccia al responsabile - Erba, rapina allo sportello bancomat e scappa. Caccia al responsabile - Una rapina è avvenuta ieri mattina in pieno centro a Erba. Secondo quanto ricostruito, un giovane volto coperto da una ...