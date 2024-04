Il bancomat è diventato nero Le rubano 1000 euro - poi la scoperta choc in banca | È successo tutto in un attimo

(Di domenica 21 aprile 2024) “Il”. Le, lain. Questa è l’assurda vicenda di una ragazza che ha poi voluto raccontaresui social.inizia quando la TikToker Charity Harris ha rivelato che ildella suasi è mangiato il suo deposito di 1.000 dollari in contanti e che gli impiegati dellanon hanno potuto aiutarla. Era il 1° aprile, Harris ha raccontato di essersi recata presso uno sportello automatico della Bank of America per depositare 1.000 dollari in contanti per l’affitto. >> “Ci ha lasciati”. L’annunciosulla famosa, appena 36 anni. Mamma e famiglia di ...

Venticinque anni di Banca Etica. Gli spezzini K’in 232 per la festa - Banca Etica festeggia 25 anni di impegno per un cambiamento positivo. Evento a Genova con musica e testimonianze, in linea con valori di pace e inclusione.lanazione

Versa mille dollari sul suo conto in banca e spariscono: «Lo schermo del bancomat è diventato tutto nero». Lo sfogo su TikTok - Charity si è messa in allarme quando 1.000 dollari sono spariti dal suo conto per un problema tecnico. Il fattaccio, riportato prontamente sul suo account TikTok (@charityy_harris), ...leggo