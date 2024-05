Posti disponibili docenti e ATA dal 1° settembre 2024 dopo i pensionamenti Elenchi per provincia

La GentilMarcia di bambini e genitori contro la chiusura della scuola di via Gentilino: "È importante per tutto il quartiere" - La GentilMarcia di bambini e genitori contro la chiusura della scuola di via Gentilino: "È importante per tutto il quartiere" - Perché “Abbiamo limitato il numero dei posti messi a disposizione perché ad oggi non abbiamo la certezza di poter garantire la conclusione del percorso all’interno della scuola per i bambini e le ...

Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre - Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre - C'è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024.

Emirates annuncia prime nove destinazioni servite da aerei A-350 - Emirates annuncia prime nove destinazioni servite da aerei A-350 - Emirates ha annunciato oggi la prima serie di destinazioni che saranno servite dai suoi aerei A-350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi velivoli che dovrebbero entra ...