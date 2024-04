Posti disponibili docenti e ATA dal 1° settembre 2024 dopo i pensionamenti Elenchi per provincia Aggiornato con Rieti

Gli USR/ATP stanno accantonando i posti destinati alle immissioni in ruolo da GPS e concorso straordinario bis, secondo quanto indicato nel CCNI 2022/25 e nell'OM 30/2024. L'articolo Mobilità docenti 2024, non saranno disponibili i posti accantonati per assunti GPS e concorso straordinario bis. Come funziona sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (orizzontescuola)

Il MUR comunica che sono riaperti i termini per lo scorrimento della Graduatoria per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria relativa all'anno accademico 2023/2024. Sono 664 i posti ancora a disposizione.

Biglietti Milan Inter, ecco quali sono i POSTI DISPONIBILI in quel di San Siro per il derby che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri Aggiornamenti in tempo reale per i Biglietti di Milan Inter, il derby del 22 aprile che vale uno scudetto: qualora la squadra di Simone Inzaghi ottenesse i tre punti si laureerebbe matematicamente […] (calcionews24)

TFA sostegno IX ciclo anno accademido 2023/24: il decreto

PISA - 16 aprile 2024. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha pubblicato gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 450 posti disponibili per i corsi di Operatore Socio-Sanitario. In particolare, l’offerta nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per l’anno formativo 2024/2025 prevede 180 posti nel cosiddetto “Percorso 1000 ore”, mentre saranno 270 i posti (di cui 90 per l'Azienda ospedaliera universitaria pisana) i posti previsti per il ... (lanazione)