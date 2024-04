È un casino - se la società fallisce Daniela dovrà dimettersi Le intercettazioni del cerchio magico della Santanché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Qui rischiamo il processo”, dice un indagato. “Non dobbiamo farla fallire, c… Anche se lei, come ministro poi, è un” dice il fratello diSantanchè. “Se dà i soldi a Santanchè gli rompono le scatole, perché potrebbero accusarlo di finanziamento illecito ai partiti” è la volta del compagnoDimitri Kunz a un commercialista, mentre gli spiega che sta cercando il milione che serve per pagare i debiti entro il 30 settembre. Se per gli investigatori e la Procura di Milanoera consapevole dei bilanci falsi del gruppo disotto l’ombrello di Visibilia, dalletelefoniche tra i protagonistivicenda giudiziaria, chiusa nei giorni scorsi a carico...