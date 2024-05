Pistola e taglierino in borsa - parroco fermato dalla polizia a San Pietro Sono per difesa personale

(Di lunedì 6 maggio 2024) A Roma, un prete è stato sorpresoai varchi di prefiltraggio di piazza Sancon un borsello con all’interno unaad aria compressa, due coltelli, une un cacciavite. Il prete si trovava lungo il colonnato del Bernini insieme a una folla di fedeli, in attesa di effettuare i controlli di sicurezza per accedere alla piazza e assistere all’Angelus del Papa. Quando era il momento di passare sotto il metal detector, il sacerdote ha passato laa un’altra persona. Un gesto che ha insospettito i poliziotti che gli hanno chiesto di consegnarla e hanno scoperto l’arsenale all’interno tra cui unaad aria compressa, priva del tappo rosso previstolegge. L’uomo, Milan Palkovic, un 59enne ceco, arrivato ...

