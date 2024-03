Antipasti che fanno gola e risotto alla pescatora perfetto Il ristorante di pesce nascosto nel quartiere San Paolo a Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 19 marzo 2024) Una grande lavagna, incastonata tra bottiglie di vino, ci dà il benvenuto. Eravamo passati più volte davanti all'insegna, ma non aveva mai catturato la nostra attenzione. Ci sbagliavamo. Bruschetta con totanetti, bocconcini di baccalà in tempura, polentina di riso con crostacei: tra glivorremmo tutto. Ci teniamo efine optiamo per la tartare del giorno, di orata, e puntarelle, alici fritte e pecorino. In entrambi casi, materia prima impeccabile e un ottimo e ravvivante olio extravergine, finalmente, che valorizza e lega bene i sapori. Il locale è piccolo, una trentina scarsa di coperti, l'atmosfera serena e rilassata. Il tavolo accanto festeggia il 98esimo compleanno di una signora, ci sono tante coppie giovani con bambini piccoli. Il servizio è informale e molto attento: si sta bene. La carta vini è una lista redatta con una buona dose ...