Perché non gli dicono niente? Amici 23 - scoppia il caso su Holden | Sorprende non poco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Spocchia senza pari!”., la giornalista a bomba contro. Ed è polemica sui social. A fare delle esternazioni non proprio di apprezzamento riguardo uno dei finalisti di questa edizione di2023, è Grazia Sambruna, giornalista in forza al Corriere, Messaggero, Fanpage e molti altri. La professionista, famosa in passato per aver fatto perdere le staffe a Elisabetta Gregoraci e Mara Maionchi, ha bersagliato stavolta il giovane. >> “Con me hai chiuso”.23, choc da Rudy Zerbi: l’addio in diretta. Non era mai successo prima, pubblico senza parole (VIDEO) Ma cosa ha detto eci è andata così pesante? Tutto nasce dalla famosa sfida contro Mida chenon ha voluto tenerenon ha fatto in tempo a ...