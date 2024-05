Per la Notte dei musei apertura serale gratuita al Museo di Calci

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pisa, 6 maggio 2024 - Sabato 18 maggio 2024 torna il consueto appuntamento con laEuropea dei. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di UNESCO e di ICOM per valorizzare l’identità culturale europea e coinvolge idi tutta Europa.- Per l’occasione moltissimieuropei apriranno le loro porte al pubblico, tra questi anche ildi Storia Naturale dell’Università di Pisa. Ildi Storia Naturale sarà aperto, oltre al consueto orario, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, con ingresso gratuito a tutte le esposizioni permanenti e all’Acquario d’acqua dolce. Sarà inoltre possibile visitaremente anche l’esposizione temporanea “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”. L’ingresso è consentito ...

