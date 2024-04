Roma | Notte dei Musei 2024 | online il bando per la selezione gli spettacoli da realizzare nei Musei Civici

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) SABATO 18 MAGGIO TORNA LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLADEIDIilper ladei progetti di animazione culturale e spettacolo dal vivo che animeranno gli spazi del SistemadiCapitale, straordinariamente aperti in orario serale dalle 20.00 alle 02.00 In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 18 maggio torna al’appuntamento con ladei, l’edizione capitolina numero 14 della manifestazione che unisce arte e spettacolo in un’unica grande festa serale per cittadini e turisti. Promossa daCapitale, Sovrintendenza Capitolina ai ...