Pensare troppo è una droga - crea dipendenza e fa male alla salute | i consigli dell’esperta per uscire dalla dannazione della ruminazione mentale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Gli esperti la chiamano “” e la identificano come la nemica numero unonostra felicità. Un fenomeno che affligge un gran numero di persone ed è responsabile di una lunga serie di disagi, non solo emotivi e psicologici, ma anche fisici: se più di 8 italiani su 10 dichiarano di soffrire per ansia e stress, stritolati in una morsa che non allenta la presa nemmeno di notte, ladine è sicuramente tra le principali cause. Lo sa bene la dottoressa Nancy Colier, una delle più celebri psicoterapeute statunitensi, docente universitaria e collaboratrice di testate prestigiose come Psychology Today e Discover, che nel tempo è diventata una delle maggiori esperte di “overthinking” a livello internazionale, consulente di importanti atleti ...