Tennis | Richard Gasquet | “Il numero 150 del mondo oggi è migliore di vent’anni fa Gioco senza pensare alla fine”

(Di domenica 24 marzo 2024) Sebbene, a 37 anni, non possa esserci ovviamente più la competitività dei giorni migliori,qualcosa da dire lo ha ancora. Attualmente ormai fuori dai primi 100, il nativo di Beziers ha vissuto sostanzialmente tre eretiche, anche se a molti sembrano due perché il dominio di Federer, Nadal, Djokovic e per diverso tempo anche Murray ha oltrepassato i tempi comuni. A Dicodusport,ha parlato molto chiaro circa il proprio livello: “Mi piacerebbe tornare nei 100, ma non è facile. Bisogna giocare molte partite e questo non è per nulla semplice. Mi diverto con questo sport. Ho avuto buoni momenti quest’anno, anche se non sono così forte. Non mi pento di continuare. Cerco di mantenermi in forma. Vado a tutti i tornei con umiltà. Chiaro, molto meglio giocare Roma, Madrid e Montecarlo, quelli che ho ...

