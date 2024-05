Pedopornografia | nel 2023 oltre 132 casi di sextortion

(Di lunedì 6 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 17:02 Secondo l’ultimo rapporto della Polizia Postale, presentato in ocone della giornata nazionale contro la pedofilia e la, il fenomeno dellaè in costante crescita. Dai 118registrati nel 2022, si è passati a 132nel, un incremento significativo che sottolinea la portata sempre L'articolo proviene da Il Difforme.

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: i consigli della Polizia - Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: i consigli della Polizia - SIENA. Il 5 maggio, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia istituita con la legge n. 41 del 2009, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave fenomeno ...

Giornata contro pedofilia e pedopornografia: nel 2023 in Toscana 3 arresti, oltre 40 denunce - Giornata contro pedofilia e pedopornografia: nel 2023 in Toscana 3 arresti, oltre 40 denunce - Il 5 maggio, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia istituita con la legge n. 41 del 2009, per sensibilizzare ...

Telefono Azzurro va on air per promuovere il servizio 114 - Emergenza Infanzia - Telefono Azzurro va on air per promuovere il servizio 114 - Emergenza Infanzia - La pubblicità presente sul sito internet istituzionale del Dipartimento verrà diffusa sui canali radiotelevisivi della Rai e, successivamente, sulle principali piattaforme social utilizzate dai ragazz ...