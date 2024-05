Orrore a Pavia | cadavere trovato da un passante in viale Cremona

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ildi un uomo di 36 anni è stato rilunedì mattina verso le 5 da unin, in una zona periferica di. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A uccidere l’uomo sarebbe stato un suo amico al culmine di una violenta lite. Lite avvenuta in una palazzina all’angolo con via Torello da Strada. L’assassino avrebbe poi trascinato il corpo fuori dall’appartamento, lasciandolo sul marciapiedi. I carabinieri – dopo le segnalazioni dei passanti – sono arrivati nell’appartamento dove avrebberoil padrone di casa, che avrebbe confessato l’omicidio. La vittima ha 36 anni, il corpo è stato trasportato all’istituto di Medicina Legale dell’Università di

