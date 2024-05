Paul Pogba - dalla squalifica al set | il centrocampista della Juventus debutta come attore in un film francese

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dal campo in erba a quello cinematografico. La seconda vita di, che, dopo laper doping si reinventa. Il, che dovrà stare fermo 4 anni per doping, ha avuto un ruolo nel‘4 Zéros’ che dovrebbe uscire nell’aprile del 2025. Lo rivela il quotidiano‘Le Parisien’.ha recitato nello stadio del parco di Rueil-Malmaison, in periferia di Parigi.

“Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah invia sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte, qualunque cosa accada. Grazie a Dio per il bene, il male, i momenti difficili e quelli facili”. Nel giorno del trentunesimo compleanno, il ... Continua a leggere>>

paul pogba, nuova carriera da attore: trapelato il progetto cinematografico del calciatore - Il calciatore francese paul pogba, lontano dai campi di gioco a causa della squalifica per doping, ha girato un film da attore ... Continua a leggere>>

Secondo Le Parisien il francese sta girando il film "4 zeri", del regista francese Fabien Onteniente - Lontano dai campi di gioco a causa di una lunga squalifica per doping, paul pogba si dà al cinema. Secondo quanto riferisce Le Parisien, il centrocampista sotto contratto con la Juventus sta attualmen ... Continua a leggere>>

Verona-Fiorentina 2-1, scatto salvezza per i gialloblù - Le reti sono di Lazovic su rigore, Castrovilli e del solito Noslin Importante vittoria salvezza per l’Hellas Verona al Bentegodi contro la Fiorentina per 2-1 nella gara valida per la 35esima giornata ... Continua a leggere>>