Paul Pogba | “Non ho mai imparato tanto come quest’anno Allah invia prove inevitabili”

(Di sabato 16 marzo 2024) “Non ho maie non sono mai cresciuto cosìin un anno. Lechesonoed è facile vedere solo le cose brutte, qualunque cosa accada. Grazie a Dio per il bene, il male, i momenti difficili e quelli facili”. Nel giorno del trentunesimo compleanno, il centrocampista della Juventus,, torna a parlare sui social. Il mediano francese, squalificato per quattro anni dal TNA per uso di doping, ha ringraziato “per l’amore e per il sostegno” arrivati nelle scorse settimane da parte dei suoi tanti tifosi. SportFace.

