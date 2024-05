Parigi 2024 - canoa | a Szeged ultima finestra di qualificazione per gli azzurri

(Di lunedì 6 maggio 2024) I Giochi Olimpici disono sempre più vicini e gli atleti divelocità sono pronti ad impegnarsi nell’tappa di. A, in Ungheria, sono in palio gli ultimi pass per i Giochini. L’Italremo sarà impegnata mercoledì 8 e giovedì 9 maggio nel K1 1000, K2 500 e C1 1000 nelle gare maschile. Nel C2 500 si sono già qualificati Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Al femminile le atlete cercheranno lanel K1, K2 500 e C1 200. Sono disponibili anche gli ultimi pass del C2 500 maschile e femminile, ma la corsa non vede impegnata l’Italia. Ogni specialità mette in palio due posti e il team azzurro guidato da Oreste Perri si presenta in Ungheria con otto atleti per comporre sei equipaggi. Il vice campione ...

Il ministro della Difesa: Roma non può partecipare a guerre d'aggressione

Nessun rimpianto: "Potessi tornare indietro non cambierei nulla di quello che ho fatto". Sinner , la maturità del campione e quell’infortunio che lo ha costretto al ritiro prima da Madrid e poi da Roma, il torneo a cui teneva "di più in ...

Beach Volley, a Parigi 2024 anche l'Italia femminile con Valentina Gottardi e Marta Menegatti - Beach Volley, a parigi 2024 anche l'Italia femminile con Valentina Gottardi e Marta Menegatti - Daremo il meglio di noi come sempre abbiamo fatto dal primo giorno che abbiamo messo i piedi sulla sabbia insieme". Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di parigi 2024 sono attualmente ...

Ignorati. Macron e von der Leyen in pressing su Xi, ma il presidente cinese svicola - Ignorati. Macron e von der Leyen in pressing su Xi, ma il presidente cinese svicola - Ce n’è abbastanza per intendere che i rapporti di forza sono dalla parte di Pechino. Macron ne ricava il sostegno cinese nella richiesta di una tregua olimpica in tutti i teatri di guerra in occasione ...

Scioperano i giornalisti Rai, ma Tg1 e Tg2 vanno in onda - Scioperano i giornalisti Rai, ma Tg1 e Tg2 vanno in onda - Servizi chiusi e firmati, collegamenti in diretta con le sedi estere, in particolare Gerusalemme, parigi e Mosca, e con Palazzo Chigi ... Anche su Rainews sono andati in onda diversi servizi sulla ...