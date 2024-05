Sinner - Parigi è un rebus | Vado solo se sono al top

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nessun rimpianto: "Potessi tornare indietro non cambierei nulla di quello che ho fatto"., la maturità del campione e quell’infortunio che lo ha costretto al ritiro prima da Madrid e poi da Roma, il torneo a cui teneva "di più in assoluto". Il 22enne Slam ieri ha parlato del dolore all’anca, ma resta il giallo: "Non vi dirò di cosa si tratta, ma se non la curo bene potrei rinunciare a tre anni di carriera". Parole forti per giustificare al meglio la sua assenza dal master 1000 del Foro italico, dove era l’ospite più atteso. Una scelta da "accettare anche se fa male, nona me ma credo a tanti tifosi. Macose che possuccedere, faccio 23 anni quest’anno e speriamo di giocare 10 anni qua...anche 15 perché no". A questo punto la domanda è lecita: parteciperà o meno al Roland Garros? La ...

Non sono mancate le reazioni a valle della conferenza stampa di Jannik Sinner . Il n.2 del mondo era molto atteso agli Internazionali d’Italia, il cui sorteggio è previsto quest’oggi. L’altoatesino però non ci sarà. Il problema all’anca si è ...

Ranking ATP, Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik Sinner al Roland Garros - Ranking ATP, Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik sinner al Roland Garros - Novak Djokovic dovrà vincere a Roma per ripartire davanti a Jannik sinner nel ranking ATP virtuale a parigi: il vantaggio del serbo nei confronti ...

Adriano Panatta sull’infortunio a Jannik Sinner: “A Parigi solo al meglio, altrimenti pensi a Wimbledon e alle Olimpiadi” - Adriano Panatta sull’infortunio a Jannik sinner: “A parigi solo al meglio, altrimenti pensi a Wimbledon e alle Olimpiadi” - Non sono mancate le reazioni a valle della conferenza stampa di Jannik sinner. Il n.2 del mondo era molto atteso agli Internazionali d'Italia, il cui ...

I dolori del giovane Sinner. "Sono pronto a saltare Parigi" - I dolori del giovane sinner. "Sono pronto a saltare parigi" - Jannik sinner mette un po' di mistero su quell'infiammazione all ... «Devo fermarmi un po' (probabilmente 15 giorni, ndr), sarò in campo a parigi solo se al 100 per cento per non peggiorare il ...