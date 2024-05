Giro d’Italia - Pogacar vince ad Oropa alla Pantani

Tadej Pogacar vince la seconda tappa del Giro d’Italia. Le Pagelle di Angelo Costa.10 a TADEJ Pogacar. Sistemando i conti dopo non esser riuscito a vincere al debutto, sistema anche il Giro. Non gli rovina i piani nemmeno il brivido a una dozzina di chilometri, quando fora e va in terra: tornato in ... Continua a leggere>>