Vela Ancona sogna la A1 Ai playoff ecco il Torino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con il successo di domenica scorsa sulla Napoli Lions in trasferta alla Scandone, la Cosmasi classifica al primo posto nel girone sud di A2 alla pari con il Volturno di Santa Maria Capua Vetere, ma seconda per scontri diretti, e centra dunque l’obiettivoche si giocheranno al meglio delle tre partite a partire da domenica prossima, per due o tre domeniche consecutive. Gara1 di semifinalela Cosmala giocherà contro ildomenica 28 aprile alle 14.30 alla piscina Saline di Senigallia, a causa della chiusura della vasca del Passetto. Il 5 maggio è in programma gara2 aalle 12 ed eventuale gara3 si disputerà il 12 maggio al Passetto, se nel frattempo sarà stato riaperto. Le semifinalivengono ...