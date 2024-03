Vento forte | crolla il tetto di un capannone a San Savino E a Perugia si ribalta una cisterna di Gpl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Ilha causato danni per tutta la giornata di oggi, 28 marzo, in varie zone del territorio umbro. Oltre a questo ci sono stati almeno due incendi di importanti dimensioni che hanno richiesto l’interdei vigili del fuoco. A Ponte San Giovanni a causa di un incendio una donna è stata ricoverata in gravi condizioni per l'inalazione di fumi. Le operazioni di soccorso sono state messe in atto, mentre in località Sanun rogo ha interessato ildi un'abitazione . A Foligno i pompieri sono intervenuti per il crollo deldi una causa delle forti raffiche di, mentre sulla Strada Burgiano aun'autocon circa 7000 litri ...