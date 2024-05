Palazzo avvolto dalle fiamme | evacuate 10 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 maggio 2024) È stata una notte di paura quella appena trascorsa in via Isonzo a Latina. Un incendio è divampato poco dopo l’una, si è sprigionato da un bar e si è propagato nel vicinocreando momenti di terrore tra gli abitanti. Ad accrescere la tensione dei residenti, come riporta Latina Oggi, è la presenza a pochi metri di un distributore di benzina. Insomma, quel rogo poteva trasformarsi in una tragedia. Vigili del fuoco notte – foto di repertorio – ilcorrieredellacitta.comL’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio Sono stati i Vigili del fuoco, accorsi insieme ai Carabinieri, a evitare il peggio. Come sempre, i pompieri di fronte alla richiesta di aiuto si sono precipitati in aiuto delle persone coinvolte. Prima di iniziare le attività i soccorritori si sono preoccupati di far evacuare tutte e dieci lepresenti nello stabile. Troppo ...