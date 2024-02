Palazzo avvolto dalle fiamme nella notte | muore un 64enne  

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'incendio è divampato intorno a 00.30 tra gli alloggi popolari di via Città del Vaticano. Il bilancio è di una vittima e nove intossicati.serata c'era stato un blackout che aveva lasciato la città toscana al buio

Meloni a pranzo con Salvini e Tajani: Mentre è in corso lo spoglio in Sardegna e i risultati sono ancora in bilico, la premier lancia un messaggio di unità nel centrodestra e si ferma a pranzo con i suoi vice ...ilfoglio

Follia nel Palazzo a Torino, fa esplodere casa sua col gas: 55enne voleva suicidarsi per amore: Un boato all'alba, poi le fiamme. I fatti intorno alle 5 nella zona del Lingotto, gli inquilini del Palazzo sono stati fatti evacuare ...fanpage

VALENCIA: Palazzo IN FIAMME, MORTE 9 PERSONE. SOTTO ACCUSA FINISCE IL RIVESTIMENTO IN POLIURETANO: VALENCIA – Tragedia a Valencia, in Spagna. Le fiamme che hanno avvolto un Palazzo di 14 piani hanno causato 9 morti e 15 feriti. Secondo fonti locali, i corpi carbonizzati sono stati individuati con u ...abruzzoweb