Michele Riondino a Sentieri Selvaggi - Michele Riondino a Sentieri Selvaggi - mercoledì 8 maggio h 19 live su facebook.com/sentieriselvaggi il nostro incontro con l'attore e regista Michele Riondino ...

Ilva, l’ultima scommessa: la strada green (in salita) per salvare azienda e lavoro - ilva, l’ultima scommessa: la strada green (in salita) per salvare azienda e lavoro - Nelle pozzanghere di ruggine rosa, tra le strade del quartiere Tamburi, galleggia la polvere di ferro dell'ilva. Lieve e quasi invisibile come il futuro incerto che avvolge la più ...

Palazzina Laf, Ilva e Taranto/ Il David per il Sud. A testa in su - palazzina Laf, ilva e Taranto/ Il David per il Sud. A testa in su - Tre premi, tre parole da tenere a mente. Ognuna riporta a contesti differenti: la vita, l'ambiente, l'arte. E un po' richiamano le frasi di Matteo Garrone nello spot finale sul ...