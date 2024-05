palazzina Laf, ilva e Taranto/ Il David per il Sud. A testa in su - Tre premi, tre parole da tenere a mente. Ognuna riporta a contesti differenti: la vita, l'ambiente, l'arte. E un po' richiamano le frasi di Matteo Garrone nello spot finale sul ... Continua a leggere>>

Taranto e la città del presente, tutte le prove per ritrovare «la mia terra» - La verità, vi prego, sull'amore è il titolo di un libro del poeta inglese Wystan Hugh Auden. Ogni tanto bisogna rubare le parole a qualcuno. Non prenderle in prestito, ...

Taranto trionfa ai David con Diodato e Riondino: "È per la nostra città che soffre" - Diodato e Riondino. Durante la cerimonia ai David sono stati premiati Riondino come miglior attore protagonista e Diodato per il miglior brano.